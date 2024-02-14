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Хасаинов Абдульнасыр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

18.03.1872

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Мукаев Хөсәин

Мать: Фазыйля Ахметова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фатыма Салимовна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Хусаинов Абдульхай

Мать ребёнка: Фатыма Салимовна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Хусаинова) Жямиля Габделнасырова (Сестра Каюма Насыри)

Мать ребёнка: Фатыма Салимовна

Рождение ребёнка
14.02.1825

Сын: Хусаинов Каюм Насыри (Габделькаюм)

Мать ребёнка: Фатыма Салимовна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Хусаинов Габдельгани

Мать ребёнка: Фатыма Салимовна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Хусаинов Габдельвали

Мать ребёнка: Фатыма Салимовна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Хусаинов Габделькави Указной Мулла

Мать ребёнка: Фатыма Салимовна

Смерть
18.03.1872

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