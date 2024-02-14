Хасаинов Абдульнасыр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти18.03.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Мукаев Хөсәин
Мать: Фазыйля Ахметова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фатыма Салимовна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Хусаинов Абдульхай
Мать ребёнка: Фатыма Салимовна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Хусаинова) Жямиля Габделнасырова (Сестра Каюма Насыри)
Мать ребёнка: Фатыма Салимовна
Рождение ребёнка
14.02.1825
Сын: Хусаинов Каюм Насыри (Габделькаюм)
Мать ребёнка: Фатыма Салимовна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Хусаинов Габдельгани
Мать ребёнка: Фатыма Салимовна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Хусаинов Габдельвали
Мать ребёнка: Фатыма Салимовна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Хусаинов Габделькави Указной Мулла
Мать ребёнка: Фатыма Салимовна
Смерть
18.03.1872