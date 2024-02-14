(Абдрашитова) Файза Мирасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Абдрашитова) Файза Мирасовна

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Абдрашитов Мирас Мухамадиевич

Мать: Абдрашитова (Рахимова) Шарифа Салахетдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухтарама Аннаевна

Отец ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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