(Абдрашитова) Файза Мирасовна
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухтарама Аннаевна
Отец ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно