Кучерявенко (Чернопрудова) Зоя Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1927
Дата смерти09.07.2002
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1927
Отец: Чернопрудов Михаил
Мать: Чернопрудова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кучерявенко Александр Васильевич
Отец ребёнка: Кучерявенко Василий Александрович
Рождение ребёнка
27.01.1953
Сын: Кучерявенко Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Кучерявенко Василий Александрович
Смерть
09.07.2002