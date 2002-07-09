Кучерявенко (Чернопрудова) Зоя Михайловна 30.10.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кучерявенко (Чернопрудова) Зоя Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1927

Дата смерти

09.07.2002

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1927

Отец: Чернопрудов Михаил

Мать: Чернопрудова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучерявенко Александр Васильевич

Отец ребёнка: Кучерявенко Василий Александрович

Рождение ребёнка
27.01.1953

Сын: Кучерявенко Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Кучерявенко Василий Александрович

Смерть
09.07.2002

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