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Дмитрий Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Григорий Васильев

Мать: Пелагея Андреева

Дмитрий Григорьевич (1724 - ?) Родился в семье священника села Шеметова Даниловского уезда1 Григория Васильевича. В 1745 году определен во дьячка к церкви села Новленского Пошехонского уезда. Жена его... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасий Дмитриев

Мать ребёнка: Наталья Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Дмитриев

Мать ребёнка: Наталья Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Дмитриев

Мать ребёнка: Наталья Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Михайлова

Смерть
Неизвестно

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