Дмитрий Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Григорий Васильев
Мать: Пелагея Андреева
Дмитрий Григорьевич (1724 - ?) Родился в семье священника села Шеметова Даниловского уезда1 Григория Васильевича. В 1745 году определен во дьячка к церкви села Новленского Пошехонского уезда. Жена его... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасий Дмитриев
Мать ребёнка: Наталья Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Дмитриев
Мать ребёнка: Наталья Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Дмитриев
Мать ребёнка: Наталья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Михайлова
Смерть
Неизвестно