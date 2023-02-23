Ефремова Ульяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Ефремов (переселен В 1826) Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Ефремов (переселен В 1826) Степан Яковлевич
Смерть
Неизвестно
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край