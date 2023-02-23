Ефремова Ульяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфремова Ульяна Васильевна

Ефремова Ульяна Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Ефремов Егор Степанович

Отец ребёнка: Ефремов (переселен В 1826) Степан Яковлевич

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Ефремов Павел Степанович

Отец ребёнка: Ефремов (переселен В 1826) Степан Яковлевич

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close