Осинкина Фёкла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осинкина Фёкла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1778 и 1779

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1778 и 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1803 и 1804

Дочь: Надежда Галактионовна

Отец ребёнка: Осинкин Галактион Фёдорович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1804 и 1805

Сын: Осинкин Василий Галактионович

Отец ребёнка: Осинкин Галактион Фёдорович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1813 и 1814

Дочь: Матрона Галактионовна

Отец ребёнка: Осинкин Галактион Фёдорович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1819 и 1820

Дочь: Федора Галактионовна

Отец ребёнка: Осинкин Галактион Фёдорович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1834
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