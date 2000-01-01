Осинкина Фёкла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1778 и 1779
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1778 и 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1803 и 1804
Дочь: Надежда Галактионовна
Отец ребёнка: Осинкин Галактион Фёдорович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1804 и 1805
Сын: Осинкин Василий Галактионович
Отец ребёнка: Осинкин Галактион Фёдорович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1813 и 1814
Дочь: Матрона Галактионовна
Отец ребёнка: Осинкин Галактион Фёдорович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1819 и 1820
Дочь: Федора Галактионовна
Отец ребёнка: Осинкин Галактион Фёдорович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1834