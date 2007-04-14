Громова Нина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1938
Дата смерти14.04.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1938
Отец: Шулепов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Громов Николай Денисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Громов Николай Денисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.04.2007