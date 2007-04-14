Громова Нина Викторовна 15.10.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Громова Нина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1938

Дата смерти

14.04.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

1916 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1938

Отец: Шулепов Виктор

Мать: Шулепова Александра Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Громов Николай Денисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Громов Николай Денисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Громов Николай Денисович

Смерть
14.04.2007

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