Таначёв Феопент Самсонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таначёв Феопент Самсонович

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Место рождения

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия

Дата рождения

Между 1847 и 1848

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1847 и 1848

Отец: Таначёв Самсон Лазаревич

Мать: Таначёва Параскева Трофимовна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Бракосочетание
27.01.1867

Жена: Таначёва Лукия Павловна

Троицкая церковь
Рождение ребёнка
30.03.1879

Дочь: Елизавета Феопемптовна

Мать ребёнка: Таначёва Лукия Павловна

Дубники, Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
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