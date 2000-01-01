Таначёв Феопент Самсонович
Место рожденияДубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Дата рожденияМежду 1847 и 1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1847 и 1848
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Бракосочетание
27.01.1867
Жена: Таначёва Лукия Павловна
Троицкая церковь
Рождение ребёнка
30.03.1879
Дочь: Елизавета Феопемптовна
Мать ребёнка: Таначёва Лукия Павловна
Дубники, Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно