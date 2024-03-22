Пшеницын Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пшеницын Григорий Иванович

Место рождения

Калино, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

09.11.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Калино, Осинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
04.11.1988

Жена: скрыто настройками приватности

Шамары, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.07.1989

Дочь: Ярминкина Юлия

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.05.1991

Сын: Пшеницым Максим Григорьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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