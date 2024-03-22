Пшеницын Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения09.11.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1967
Бракосочетание
04.11.1988
Жена: скрыто настройками приватности
Шамары, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.07.1989
Дочь: Ярминкина Юлия
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.05.1991
Сын: Пшеницым Максим Григорьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности