Рязанов (Яушев) Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1955
Дата смерти03.07.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1955
Рождение ребёнка
15.08.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рязанова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
06.04.1986
Сын: Рязанов Василий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.07.2022