Рязанов (Яушев) Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанов (Яушев) Василий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1955

Дата смерти

03.07.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1955

Отец: Рязанов Александр васильевич

Мать: Яушева Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
15.08.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рязанова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
06.04.1986

Сын: Рязанов Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанова Татьяна Васильевна

Смерть
03.07.2022
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