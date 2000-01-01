Спицын Трофим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спицын Трофим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Спицын Григорий

Мать: Спицына Матрена

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Спицына Феодосия

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Мелания

Мать ребёнка: Спицына Феодосия

Рождение ребёнка
25.11.1826

Дочь: Конобеева Варвара

Мать ребёнка: Спицына Феодосия

Тамбовская область, Верхнее Чуево
Крестные Кузьма Гаврилович Спицын и его жена Прасковья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спицына Феодосия

Смерть
Неизвестно
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