Спицын Трофим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Спицын Григорий
Мать: Спицына Матрена
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Спицына Феодосия
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Мелания
Мать ребёнка: Спицына Феодосия
Рождение ребёнка
25.11.1826
Дочь: Конобеева Варвара
Мать ребёнка: Спицына Феодосия
Тамбовская область, Верхнее Чуево
Крестные Кузьма Гаврилович Спицын и его жена Прасковья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Спицына Феодосия
Смерть
Неизвестно