Куц Николай Тихонович
Место рождения
Дата рождения13.11.1949
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1949
Отец: Куц Тихон Ефимович
Мать: Куц Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
25.05.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куц Галина Марковна
Мариновка, Атбасарский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
24.05.1975
Мать ребёнка: Куц Галина Марковна