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Куц Николай Тихонович

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Место рождения

Колутон, Астраханский район, Акмолинская область

Дата рождения

13.11.1949

Пол

Мужской

Отец

Мать

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1975 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1949

Отец: Куц Тихон Ефимович

Мать: Куц Наталья Максимовна

Колутон, Астраханский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
25.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куц Галина Марковна

Мариновка, Атбасарский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
24.05.1975

Сын: Куц Николай Николаевич

Мать ребёнка: Куц Галина Марковна

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