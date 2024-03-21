Герасимов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1981
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1981
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.2007
Сын: Герасимов Данил Александрович
Мать ребёнка: Герасимова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
02.05.2012
Сын: Герасимов Тимофей Александрович
Мать ребёнка: Герасимова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
19.09.2020
Дочь: Герасимова Есения Александровна
Мать ребёнка: Герасимова Наталья Николаевна