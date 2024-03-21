Герасимов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасимов Александр Николаевич

Герасимов Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1981

Отец: Герасимов Николай Петрович

Мать: Герасимова Вера Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
17.01.2007

Сын: Герасимов Данил Александрович

Мать ребёнка: Герасимова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
02.05.2012

Сын: Герасимов Тимофей Александрович

Мать ребёнка: Герасимова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
19.09.2020

Дочь: Герасимова Есения Александровна

Мать ребёнка: Герасимова Наталья Николаевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.