Адзинова-Пшеунова Алина Алиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1985
Рождение ребёнка
10.04.2015
Дочь: Адзинова Аиша Рустамовна
Отец ребёнка: Адзинов Рустам Алимурзович
Рождение ребёнка
03.11.2016
Дочь: Адзинова Алия Рустамовна
Отец ребёнка: Адзинов Рустам Алимурзович
Рождение ребёнка
28.07.2020
Отец ребёнка: Адзинов Рустам Алимурзович
Бракосочетание
Неизвестно