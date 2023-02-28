Адзинова-Пшеунова Алина Алиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адзинова-Пшеунова Алина Алиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1985

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1985

Отец: Пшеунов Али Асламбиевич

Мать: Пшеунова-Лафишева Ина Мухадиновна

Рождение ребёнка
10.04.2015

Дочь: Адзинова Аиша Рустамовна

Отец ребёнка: Адзинов Рустам Алимурзович

Рождение ребёнка
03.11.2016

Дочь: Адзинова Алия Рустамовна

Отец ребёнка: Адзинов Рустам Алимурзович

Рождение ребёнка
28.07.2020

Сын: Адзинов Али Рустамович

Отец ребёнка: Адзинов Рустам Алимурзович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Адзинов Рустам Алимурзович

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