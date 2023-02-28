Богачёв Виктор Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти23.10.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1899
Дочь: Девятова Анна Викторовна
Мать ребёнка: Богачёва Анастасия Васильевна
Тургояк, город областного подчинения Миасс, Челябинская область
Смерть
23.10.1942
Челябинск, Челябинский, Челябинская область