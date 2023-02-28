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Богачёв Виктор Яковлевич

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Место рождения

Тургояк, Миасский, Челябинская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

23.10.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Тургояк, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
03.12.1899

Дочь: Девятова Анна Викторовна

Мать ребёнка: Богачёва Анастасия Васильевна

Тургояк, город областного подчинения Миасс, Челябинская область
Смерть
23.10.1942
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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