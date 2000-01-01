Абрамова (Захарова) Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1926
Дата смерти06.12.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1926
Рождение ребёнка
20.04.1948
Дочь: Пилипейко Елизавета Владимировна
Отец ребёнка: Абрамов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1958
Сын: Абрамов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Абрамов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гунбина Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Абрамов Владимир Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.12.1987