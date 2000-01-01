Абрамова (Захарова) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Захарова) Лидия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1926

Дата смерти

06.12.1987

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1926

Отец: Захаров Иван Андреевич

Мать: Захарова Матрена Александровна

Рождение ребёнка
20.04.1948

Дочь: Пилипейко Елизавета Владимировна

Отец ребёнка: Абрамов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1958

Сын: Абрамов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Абрамов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гунбина Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Абрамов Владимир Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.12.1987
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