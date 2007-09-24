Москвина (Солодянкина) Валентина Викторовна
Место рождения
Дата рождения02.02.1951
Дата смерти24.09.2007
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1951
Отец: Солодянкин Виктор
Рождение ребёнка
18.03.1970
Дочь: Москвина Оксана Викторовна
Отец ребёнка: Москвин Виктор Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Москвина Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Москвин Виктор Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.09.2007