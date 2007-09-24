Москвина (Солодянкина) Валентина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвина (Солодянкина) Валентина Викторовна

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

02.02.1951

Дата смерти

24.09.2007

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1951

Отец: Солодянкин Виктор

Мать: Солодянкина Раиса Семеновна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
18.03.1970

Дочь: Москвина Оксана Викторовна

Отец ребёнка: Москвин Виктор Федорович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Москвина Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Москвин Виктор Федорович

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москвин Виктор Федорович

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
24.09.2007
Пермь, Пермский, Пермский край
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