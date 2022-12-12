Семашко Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семашко Николай Александрович

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Место рождения

Ливенская, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

20.09.1874

Дата смерти

18.05.1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Ливенская, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
С 1874
Ливенская, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
С 1891
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1891
Елец, город Елец, Липецкая область
Место жительства
По 1901
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1906
г. Женева, Швейцария
Место жительства
С 1908 по 1910
г. Париж, Франция
Место жительства
С 1917
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1941 по 1942
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
18.05.1949
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1949
Москва, город федерального значения Москва
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