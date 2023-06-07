Евдокия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Матрена Корнеева
Отец ребёнка: Корней Никитин
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Агриппина Корнеева
Отец ребёнка: Корней Никитин
Рождение ребёнка
1821
Сын: Иван Корнеев
Отец ребёнка: Корней Никитин
Рождение ребёнка
1827
Сын: Павел Корнеев
Отец ребёнка: Корней Никитин
Рождение ребёнка
1829
Сын: Архип Корнеев
Отец ребёнка: Корней Никитин
Рождение ребёнка
09.03.1833
Дочь: Дарья Корнеева
Отец ребёнка: Корней Никитин
ф.607, оп.1, д.1597 (1832-1841) | Метрические книги огородицерождественской ц. вотчины надворного советника Кавалера Ивана Иванова Вейденгаммера села В...
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корней Никитин
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Неизвестно