Евдокия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1779 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Матрена Корнеева

Отец ребёнка: Корней Никитин

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Агриппина Корнеева

Отец ребёнка: Корней Никитин

Рождение ребёнка
1821

Сын: Иван Корнеев

Отец ребёнка: Корней Никитин

Рождение ребёнка
1827

Сын: Павел Корнеев

Отец ребёнка: Корней Никитин

Рождение ребёнка
1829

Сын: Архип Корнеев

Отец ребёнка: Корней Никитин

Рождение ребёнка
09.03.1833

Дочь: Дарья Корнеева

Отец ребёнка: Корней Никитин

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп.1, д.1597 (1832-1841) | Метрические книги огородицерождественской ц. вотчины надворного советника Кавалера Ивана Иванова Вейденгаммера села В...
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корней Никитин

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Неизвестно
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