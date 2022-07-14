Прозорова (Чекалкина) Марина Ананьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чекалкин Ананий
Мать: Чекалкина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Торопов) Софья Андреевна
Отец ребёнка: Торопов Андрей
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Прозорова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Прозоров Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.2002
Отец ребёнка: Прозоров Иван Николаевич