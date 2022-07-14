Прозорова (Чекалкина) Марина Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прозорова (Чекалкина) Марина Ананьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чекалкин Ананий

Мать: Чекалкина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Торопов) Софья Андреевна

Отец ребёнка: Торопов Андрей

Развод
Неизвестно

Муж: Прозоров Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Прозорова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Прозоров Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прозоров Иван Николаевич

Рождение ребёнка
30.01.2002

Сын: Прозоров Иван Иванович

Отец ребёнка: Прозоров Иван Николаевич

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