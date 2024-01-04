Панкрат Марков
Место рождениясельцо Куреево Мещовский уезд Калужская губерния
Дата рождения21.08.1850 ст.
Дата смерти30.12.1897 ст.
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1850 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Матрена Емельянова
Скрыто настройками приватности
Крещение
22.08.1850 ст.
Восприемники: той же вотчины и сельца дворовый человек Игнатий Федоров и той же вотчины села Упрямова крестьянина Ефима Семенова жена Анастасия Яковлева
Бракосочетание
25.01.1870 ст.
Жена: Акилина Артамонова
Поручители со стороны жениха: крестьянин села Чемоданово Никифор Акимов , сельца Куреева Петр Стефанов Со стороны невесты Козельского уезда крестьянин Панкрат Васильев и сельца Куреева Дмитрий Артамо... Показать все
Рождение ребёнка
10.09.1876 ст.
Сын: Коммисаров Никита Панкратов
Мать ребёнка: Акилина Артамонова
Рождение ребёнка
15.09.1879 ст.
Дочь: Ефимия Панкратова
Мать ребёнка: Акилина Артамонова
Восприемники при крещении : Марк Марков
Рождение ребёнка
03.09.1882 ст.
Сын: Симеон Панкратов
Мать ребёнка: Акилина Артамонова
Рождение ребёнка
11.08.1885 ст.
Сын: Максим Панкратов
Мать ребёнка: Акилина Артамонова
Восприемники при крещении: Васса Петрова
Рождение ребёнка
27.06.1888 ст.
Дочь: Анна Панкратова
Мать ребёнка: Акилина Артамонова
Рождение ребёнка
20.07.1890 ст.
Сын: Иван Панкратов
Мать ребёнка: Акилина Артамонова
Рождение ребёнка
26.05.1893 ст.
Сын: Иван Панкратов
Мать ребёнка: Акилина Артамонова
Смерть
30.12.1897 ст.
Фамилия на дату смерти Коммисаров.