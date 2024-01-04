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Панкрат Марков

Место рождения

сельцо Куреево Мещовский уезд Калужская губерния

Дата рождения

21.08.1850 ст.

Дата смерти

30.12.1897 ст.

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Жена

1852 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1850 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Матрена Емельянова

Скрыто настройками приватности
Крещение
22.08.1850 ст.
Восприемники: той же вотчины и сельца дворовый человек Игнатий Федоров и той же вотчины села Упрямова крестьянина Ефима Семенова жена Анастасия Яковлева
Бракосочетание
25.01.1870 ст.

Жена: Акилина Артамонова

Поручители со стороны жениха: крестьянин села Чемоданово Никифор Акимов , сельца Куреева Петр Стефанов Со стороны невесты Козельского уезда крестьянин Панкрат Васильев и сельца Куреева Дмитрий Артамо... Показать все
Рождение ребёнка
10.09.1876 ст.

Сын: Коммисаров Никита Панкратов

Мать ребёнка: Акилина Артамонова

Рождение ребёнка
15.09.1879 ст.

Дочь: Ефимия Панкратова

Мать ребёнка: Акилина Артамонова

Восприемники при крещении : Марк Марков
Рождение ребёнка
03.09.1882 ст.

Сын: Симеон Панкратов

Мать ребёнка: Акилина Артамонова

Рождение ребёнка
11.08.1885 ст.

Сын: Максим Панкратов

Мать ребёнка: Акилина Артамонова

Восприемники при крещении: Васса Петрова
Рождение ребёнка
27.06.1888 ст.

Дочь: Анна Панкратова

Мать ребёнка: Акилина Артамонова

Рождение ребёнка
20.07.1890 ст.

Сын: Иван Панкратов

Мать ребёнка: Акилина Артамонова

Рождение ребёнка
26.05.1893 ст.

Сын: Иван Панкратов

Мать ребёнка: Акилина Артамонова

Смерть
30.12.1897 ст.
Фамилия на дату смерти Коммисаров.

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