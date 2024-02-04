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Зорова Марфа Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748 ст.

Сын: Зоров Евдоким Трофимов

Отец ребёнка: Зоров Трофим Михайлов

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1750 ст.

Сын: Зоров Федот Трофимов

Отец ребёнка: Зоров Трофим Михайлов

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1753 ст.

Дочь: (Зорова) Марья Трофимова

Отец ребёнка: Зоров Трофим Михайлов

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1763 ст.

Сын: Зоров Лев Трофимов

Отец ребёнка: Зоров Трофим Михайлов

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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