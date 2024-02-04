Зорова Марфа Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748 ст.
Отец ребёнка: Зоров Трофим Михайлов
Рождение ребёнка
1750 ст.
Сын: Зоров Федот Трофимов
Отец ребёнка: Зоров Трофим Михайлов
Рождение ребёнка
1753 ст.
Дочь: (Зорова) Марья Трофимова
Отец ребёнка: Зоров Трофим Михайлов
Рождение ребёнка
1763 ст.
Сын: Зоров Лев Трофимов
Отец ребёнка: Зоров Трофим Михайлов
Смерть
Неизвестно