Соковнин Петр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1679
Дата смерти30.11.1756
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1679
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1737
Сын: Соковнин Александр Петрович
Мать ребёнка: Соковнина Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Лихачева Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Соковнина Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
11.09.1747
Мать ребёнка: Соковнина Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Соковнина Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соковнин Алексей Петрович
Мать ребёнка: Соковнина Дарья Алексеевна
Смерть
30.11.1756
Похороны
Неизвестно