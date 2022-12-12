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Соковнин Петр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1679

Дата смерти

30.11.1756

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1679

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1737

Сын: Соковнин Александр Петрович

Мать ребёнка: Соковнина Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Лихачева Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Соковнина Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
11.09.1747

Сын: Соковнин Сергей Петрович

Мать ребёнка: Соковнина Дарья Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соковнин Михаил Петрович

Мать ребёнка: Соковнина Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соковнин Алексей Петрович

Мать ребёнка: Соковнина Дарья Алексеевна

Смерть
30.11.1756
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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