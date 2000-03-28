Баранова Антонина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова Антонина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1924

Дата смерти

28.03.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1949

Дочь: Куликова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Куликов Иван Николаевич

д. Потрепухино, Советского р-она, Кировской обл.
Рождение ребёнка
01.09.1956

Сын: Куликов Николай Иванович

Отец ребёнка: Куликов Иван Николаевич

д. Потрепухино, Советского р-она, Кировской обл.
Рождение ребёнка
1960

Сын: Куликов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Куликов Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Иван Николаевич

Смерть
28.03.2000
г. Советск, Кировской обл.
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