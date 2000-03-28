Баранова Антонина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1924
Дата смерти28.03.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1949
Дочь: Куликова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Куликов Иван Николаевич
д. Потрепухино, Советского р-она, Кировской обл.
Рождение ребёнка
01.09.1956
Отец ребёнка: Куликов Иван Николаевич
д. Потрепухино, Советского р-она, Кировской обл.
Рождение ребёнка
1960
Сын: Куликов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Куликов Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.03.2000
г. Советск, Кировской обл.