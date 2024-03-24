Малышева Екатерина Иполитовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Фаина Ивановна
Отец ребёнка: Малышев (малышов) Иван Викторович
Рождение ребёнка
Около 1896
Отец ребёнка: Малышев (малышов) Иван Викторович
Рождение ребёнка
Около 1899
Отец ребёнка: Малышев (малышов) Иван Викторович
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Малышев (малышов) Иван Викторович
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Малышев Александр Иванович
Отец ребёнка: Малышев (малышов) Иван Викторович
Рождение ребёнка
Около 1907
Отец ребёнка: Малышев (малышов) Иван Викторович
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Малышев (малышов) Иван Викторович
Смерть
Неизвестно