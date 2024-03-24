Малышева Екатерина Иполитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева Екатерина Иполитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДУ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Фаина Ивановна

Отец ребёнка: Малышев (малышов) Иван Викторович

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Малышев Николай Иванович

Отец ребёнка: Малышев (малышов) Иван Викторович

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Малышев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Малышев (малышов) Иван Викторович

Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Малышев (малышов) Иван Викторович

Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Малышев Александр Иванович

Отец ребёнка: Малышев (малышов) Иван Викторович

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Малышев Иван Иванович

Отец ребёнка: Малышев (малышов) Иван Викторович

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Малышев (малышов) Иван Викторович

Смерть
Неизвестно
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