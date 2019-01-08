Мельникова (Клименко) Виктория Владимировна 08.01.1983 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мельникова (Клименко) Виктория Владимировна

Место рождения

Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область

Дата рождения

08.01.1983

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1983

Отец: Клименко Владимир Михайлович

Мать: Клименко (Апряткина) Наталья Георгиевна

Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Даниил Александрович

Рождение ребёнка
19.08.2008

Дочь: Мельникова Алёна Данииловна

Отец ребёнка: Мельников Даниил Александрович

Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.05.2014

Сын: Мельников Иван Даниилович

Отец ребёнка: Мельников Даниил Александрович

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край

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