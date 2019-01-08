Мельникова (Клименко) Виктория Владимировна
Место рождения
Дата рождения08.01.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1983
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.2008
Дочь: Мельникова Алёна Данииловна
Отец ребёнка: Мельников Даниил Александрович
Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.05.2014
Сын: Мельников Иван Даниилович
Отец ребёнка: Мельников Даниил Александрович
Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край