Мядиня
Место рожденияд.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Арифуллова) Зяйняб
Отец ребёнка: Камалетдинов Арифулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арифуллов Андержан
Отец ребёнка: Камалетдинов Арифулла
Рождение ребёнка
1900
Сын: Арифуллов Осман
Отец ребёнка: Камалетдинов Арифулла
Рождение ребёнка
1901
Сын: Арифуллов Умяр
Отец ребёнка: Камалетдинов Арифулла
Рождение ребёнка
?.03.1905
Дочь: Минатулина (Арифуллова) Фяйзя
Отец ребёнка: Камалетдинов Арифулла
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Арифуллова) Мухлися
Отец ребёнка: Камалетдинов Арифулла
Смерть
Неизвестно