Костюткин Иван Васильев
Место рожденияТульская губ.Бобровская волость Белевский уезд д Невежено
Дата рождения1897
Дата смерти14.05.1948
ПолМужской
Отец
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1927
Мать ребёнка: Костюткина (Шмелькова) Мария Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1932
Сын: Костюткин Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Костюткина (Шмелькова) Мария Ивановна
Смерть
14.05.1948