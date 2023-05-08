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Костюткин Иван Васильев

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Место рождения

Тульская губ.Бобровская волость Белевский уезд д Невежено

Дата рождения

1897

Дата смерти

14.05.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Костюткин Василий Касьянов

Мать: Павлова Акулина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1927

Сын: Костюткин Юрий Иванович

Мать ребёнка: Костюткина (Шмелькова) Мария Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1932

Сын: Костюткин Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Костюткина (Шмелькова) Мария Ивановна

Смерть
14.05.1948

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