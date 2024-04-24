Ковалёв Гурьян Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти08.07.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Владимир
Рождение ребёнка
11.08.1921
Дочь: Белова Мария Гурьяновна
Мать ребёнка: Ковалёва Анна Демьяновна
Рождение ребёнка
02.08.1926
Дочь: Андреева Нина Гурьевна
Мать ребёнка: Ковалёва Анна Демьяновна
Малое Шигаево, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Смерть
08.07.1942