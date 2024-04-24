Ковалёв Гурьян Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалёв Гурьян Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

08.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1921

Дочь: Белова Мария Гурьяновна

Мать ребёнка: Ковалёва Анна Демьяновна

Рождение ребёнка
02.08.1926

Дочь: Андреева Нина Гурьевна

Мать ребёнка: Ковалёва Анна Демьяновна

Малое Шигаево, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Смерть
08.07.1942
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