Ханин Ермолай Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Ханин Мирон Иванович
Рождение ребёнка
21.03.1819
Мать ребёнка: Ханина Неонила Матвеевна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анна Ермолаевна
Мать ребёнка: Ханина Неонила Матвеевна
Рождение ребёнка
09.10.1827
Мать ребёнка: Ханина Неонила Матвеевна
Рождение ребёнка
23.05.1830
Мать ребёнка: Ханина Неонила Матвеевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Прасковья Ермолаевна
Мать ребёнка: Ханина Екатерина Петровна
Работа или профессия
Неизвестно