Ханин Ермолай Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханин Ермолай Миронович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Ханин Мирон Иванович

Мать: Ханина Акулина Афанасьевна

Рождение ребёнка
21.03.1819

Сын: Ханин Никифор Ермолаевич

Мать ребёнка: Ханина Неонила Матвеевна

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анна Ермолаевна

Мать ребёнка: Ханина Неонила Матвеевна

Рождение ребёнка
09.10.1827

Сын: Ханин Сергей Ермолаевич

Мать ребёнка: Ханина Неонила Матвеевна

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
23.05.1830

Сын: Ханин Николай Ермолаевич

Мать ребёнка: Ханина Неонила Матвеевна

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Прасковья Ермолаевна

Мать ребёнка: Ханина Екатерина Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
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