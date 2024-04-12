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Захаркив Александр Николаевич
Захаркив Александр Николаевич
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Древо
Место рождения
Тернополь
, Тернопільська область
Дата рождения
29.10.1993
Пол
Мужской
Отец
Захаркив Николай Михайлович
1970 г.р.
Мать
Блащук (Захаркив) Александра Ивановна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1993
Отец:
Захаркив Николай Михайлович
Мать:
Блащук Александра Ивановна
Тернополь
, Тернопільська область
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