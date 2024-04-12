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Захаркив Александр Николаевич

Место рождения

Тернополь, Тернопільська область

Дата рождения

29.10.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1993

Отец: Захаркив Николай Михайлович

Мать: Блащук Александра Ивановна

Тернополь, Тернопільська область
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