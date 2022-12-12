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Меринова Варвара Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1826 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Меринов Роман Киреев

Отец ребёнка: Меринов Кирей Николаевич

Рождение ребёнка
22.12.1855 ст.

Дочь: Чекалова Мелания Кириллова

Отец ребёнка: Меринов Кирей Николаевич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меринов Кирей Николаевич

Смерть
Неизвестно
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