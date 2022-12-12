Меринова Варвара Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Меринов Роман Киреев
Отец ребёнка: Меринов Кирей Николаевич
Рождение ребёнка
22.12.1855 ст.
Дочь: Чекалова Мелания Кириллова
Отец ребёнка: Меринов Кирей Николаевич
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно