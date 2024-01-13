Салахов Гаяз Салахетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салахов Гаяз Салахетдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1932

Дата смерти

19.07.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1932

Отец: Арысланбеков Салахетдин

Мать: Миннулина Шарафениса Миннулина

Рождение ребёнка
05.05.1957

Дочь: Юнусова Насима Гаязтдиновна

Мать ребёнка: Салахова Ханифа Хуснимухаматовна

Рождение ребёнка
23.06.1959

Сын: Салахов Рафаэль Гаязович

Мать ребёнка: Салахова Ханифа Хуснимухаматовна

Рождение ребёнка
23.08.1962

Сын: Салахов Ильдус Гаязович

Мать ребёнка: Салахова Ханифа Хуснимухаматовна

Рождение ребёнка
11.07.1964

Дочь: Бикмухаметова Энзуда Гаязовна

Мать ребёнка: Салахова Ханифа Хуснимухаматовна

Рождение ребёнка
03.10.1974

Сын: Салахов Рамиль Гаязович

Мать ребёнка: Салахова Ханифа Хуснимухаматовна

Смерть
19.07.1988
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