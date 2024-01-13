Салахов Гаяз Салахетдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1932
Дата смерти19.07.1988
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1932
Рождение ребёнка
05.05.1957
Дочь: Юнусова Насима Гаязтдиновна
Мать ребёнка: Салахова Ханифа Хуснимухаматовна
Рождение ребёнка
23.06.1959
Мать ребёнка: Салахова Ханифа Хуснимухаматовна
Рождение ребёнка
23.08.1962
Мать ребёнка: Салахова Ханифа Хуснимухаматовна
Рождение ребёнка
11.07.1964
Дочь: Бикмухаметова Энзуда Гаязовна
Мать ребёнка: Салахова Ханифа Хуснимухаматовна
Рождение ребёнка
03.10.1974
Мать ребёнка: Салахова Ханифа Хуснимухаматовна
Смерть
19.07.1988