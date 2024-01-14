Былкин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Былкин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Былкина Уйгулана Ивановна

Мать ребёнка: Былкина (Сторожева) Виктория Иннокентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Былкина Айгылана Ивановна

Мать ребёнка: Былкина (Сторожева) Виктория Иннокентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Былкина (Сторожева) Виктория Иннокентьевна

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