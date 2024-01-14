Былкин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Былкина Уйгулана Ивановна
Мать ребёнка: Былкина (Сторожева) Виктория Иннокентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Былкина Айгылана Ивановна
Мать ребёнка: Былкина (Сторожева) Виктория Иннокентьевна
Бракосочетание
Неизвестно