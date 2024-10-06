Пронькин Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти?.10.1960
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Пронькин Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пронькина (Мельникова) Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кущ (Пронькина) Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Пронькина (Мельникова) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Пронькина (Мельникова) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
27.07.1927
Дочь: Лысенко (Пронькина) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Пронькина (Мельникова) Александра Ивановна
Смерть
?.10.1960
Топки, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область