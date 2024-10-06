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Пронькин Василий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

?.10.1960

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Пронькин Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронькин Митя Васильевич

Мать ребёнка: Пронькина (Мельникова) Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пронькина (Мельникова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кущ (Пронькина) Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Пронькина (Мельникова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скрипникова (Пронькина) Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Пронькина (Мельникова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Пронькин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Пронькина (Мельникова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
27.07.1927

Дочь: Лысенко (Пронькина) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Пронькина (Мельникова) Александра Ивановна

Смерть
?.10.1960
Топки, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область

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