Бибисагиря Бикмухамед Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибисагиря Бикмухамед Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1900

Сын: Султаев Габдрахман Габделзябар

Отец ребёнка: Султаев Габделзяббар Абдулхаликов

Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
20.03.1905

Сын: Султаев Габделкарим Заббаров

Отец ребёнка: Султаев Габделзяббар Абдулхаликов

Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
15.01.1908

Сын: Султаев Габделхалим Габделзябар Улы

Отец ребёнка: Султаев Габделзяббар Абдулхаликов

Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
05.09.1914

Сын: Султаев Габделхарис Габделзябар

Отец ребёнка: Султаев Габделзяббар Абдулхаликов

Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
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