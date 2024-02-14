Бибисагиря Бикмухамед Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
30.11.1900
Сын: Султаев Габдрахман Габделзябар
Отец ребёнка: Султаев Габделзяббар Абдулхаликов
Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
20.03.1905
Сын: Султаев Габделкарим Заббаров
Отец ребёнка: Султаев Габделзяббар Абдулхаликов
Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
15.01.1908
Сын: Султаев Габделхалим Габделзябар Улы
Отец ребёнка: Султаев Габделзяббар Абдулхаликов
Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
05.09.1914
Сын: Султаев Габделхарис Габделзябар
Отец ребёнка: Султаев Габделзяббар Абдулхаликов
Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии