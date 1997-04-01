Вороненко Геннадий Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вороненко Геннадий Геннадьевич

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

22.02.1964

Дата смерти

01.04.1997

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1964

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
02.09.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.04.1997
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