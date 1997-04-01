Вороненко Геннадий Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения22.02.1964
Дата смерти01.04.1997
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1964
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.09.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.04.1997