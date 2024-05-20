Скворцова Светлана Валентиновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Скворцова Светлана Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скворцова Ольга Евгеньевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скворцова Ольга Евгеньевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скворцова Марина

Отец ребёнка: Скворцов Евгений Александрович

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