Карасев Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Спасск, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
16.02.1908 ст.
Мать ребёнка: Карасева Анна Григорьевна
Мокшан, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно