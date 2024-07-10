Карасев Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карасев Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Спасск, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
16.02.1908 ст.

Сын: Карасев Федор Михайлович

Мать ребёнка: Карасева Анна Григорьевна

Мокшан, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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