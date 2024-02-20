Корсунова 2-Й Брак Евдокия
Место рожденияРОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Наталья Петровна
Отец ребёнка: Корсунов Петр Никитович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Корсунов Петр Никитович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно