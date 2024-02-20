Корсунова 2-Й Брак Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсунова 2-Й Брак Евдокия

Место рождения

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Наталья Петровна

Отец ребёнка: Корсунов Петр Никитович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Корсунов Петр Никитович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсунов Петр Никитович

Смерть
Неизвестно
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