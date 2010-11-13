Быков Артур Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1931
Дата смерти13.11.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Быкова (Кочеткова) Светлана Тимофеевна
Смерть
13.11.2010