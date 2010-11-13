Быков Артур Сергеевич 07.02.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Быков Артур Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1931

Дата смерти

13.11.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1943 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова (Кочеткова) Светлана Тимофеевна

Рождение ребёнка
06.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Быкова (Кочеткова) Светлана Тимофеевна

Смерть
13.11.2010

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