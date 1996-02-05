Сгибнев Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сгибнев Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1936

Дата смерти

05.02.1996

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1917 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

1961 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1936

Отец: Сгибнев Николай Павлович

Мать: Сгибнева Анфиса Ивановна

Рождение ребёнка
23.12.1961

Сын: Сгибнев Александр Владимирович

Мать ребёнка: Сгибнева Тамара Фёдоровна

Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сгибнева Тамара Фёдоровна

Рождение ребёнка
01.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сгибнева Тамара Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сгибнева Тамара Фёдоровна

Смерть
05.02.1996
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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