Сгибнев Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1936
Дата смерти05.02.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1936
Отец: Сгибнев Николай Павлович
Мать: Сгибнева Анфиса Ивановна
Рождение ребёнка
23.12.1961
Сын: Сгибнев Александр Владимирович
Мать ребёнка: Сгибнева Тамара Фёдоровна
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.04.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сгибнева Тамара Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.01.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сгибнева Тамара Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.02.1996
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область