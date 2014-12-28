Тимофеева Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

28.12.2014

Пол

Женский

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
09.09.1946

Дочь: Тимофеева Ульяна Алексеевна

Отец ребёнка: Тимофеев Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
1953

Сын: Тимофеев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Николаев Петр Николаевич

Смерть
28.12.2014

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