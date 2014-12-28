Тимофеева Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти28.12.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.09.1946
Дочь: Тимофеева Ульяна Алексеевна
Отец ребёнка: Тимофеев Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1953
Сын: Тимофеев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Николаев Петр Николаевич
Смерть
28.12.2014