Рязанов Семён Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1882
Дата смерти30.01.1943
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1882
Отец: Рязанов Иван Петрович
Рождение ребёнка
12.02.1927
Сын: Рязанов Валентин Семёнович
Мать ребёнка: Рязанова Анна Денисовна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
30.01.1943
Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область