Рязанов Семён Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанов Семён Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1882

Дата смерти

30.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1882

Отец: Рязанов Иван Петрович

Мать: Рязанова Анна Александровна

Рождение ребёнка
12.02.1927

Сын: Рязанов Валентин Семёнович

Мать ребёнка: Рязанова Анна Денисовна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
30.01.1943
Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
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