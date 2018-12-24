Марилов Николай Данилович
Место рождения
Дата рождения25.12.1932
Дата смерти24.12.2018
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1932
Отец: Марилов Данила
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1959
Сын: Марилов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Марилова (Шабалина) Надежда Александровна
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
10.05.1963
Сын: Марилов Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Марилова (Шабалина) Надежда Александровна
Смерть
24.12.2018