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Марилов Николай Данилович

Место рождения

Крапивинский, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

25.12.1932

Дата смерти

24.12.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1932

Отец: Марилов Данила

Мать: не указана

Крапивинский, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марилова (Шабалина) Надежда Александровна

Рождение ребёнка
22.01.1959

Сын: Марилов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Марилова (Шабалина) Надежда Александровна

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
10.05.1963

Сын: Марилов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Марилова (Шабалина) Надежда Александровна

Смерть
24.12.2018

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