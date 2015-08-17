Яковлева Милена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева Милена Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.2015

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.2015

Отец: Борисенко Алексей Юрьевич

Мать: Борисенко Наталья Павловна

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