Сосновских (Сосновских) Сусанна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Кириллова Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Сосновских Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Осипова Нина Федоровна
Отец ребёнка: Сосновских Федор Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно