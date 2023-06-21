Сосновских (Сосновских) Сусанна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосновских (Сосновских) Сусанна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Сосновских Федор Евграфович

Мать: Сосновских Фотинья Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Кириллова Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Сосновских Федор Тимофеевич

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Осипова Нина Федоровна

Отец ребёнка: Сосновских Федор Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сосновских Федор Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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