Сергеенкова (Орехова) Александра Алексеевна
Место рождения
Дата рождения17.05.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1980
Бракосочетание
05.10.2002
Муж: Сергеенков Эдуард
Рождение ребёнка
11.09.2008
Дочь: Сергеенкова Кристина Эдуардовна
Отец ребёнка: Сергеенков Эдуард
Рождение ребёнка
07.09.2010
Сын: Сергеенков Марк Эдуардович
Отец ребёнка: Сергеенков Эдуард
Рождение ребёнка
27.03.2012
Дочь: Сергеенкова Арина Эдуардовна
Отец ребёнка: Сергеенков Эдуард