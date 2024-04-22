Сергеенкова (Орехова) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергеенкова (Орехова) Александра Алексеевна

Сергеенкова (Орехова) Александра Алексеевна

Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

17.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1980

Отец: Орехов Алексей Алексеевич

Мать: Орехова Валентина Васильевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
05.10.2002

Муж: Сергеенков Эдуард

Рождение ребёнка
11.09.2008

Дочь: Сергеенкова Кристина Эдуардовна

Отец ребёнка: Сергеенков Эдуард

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
07.09.2010

Сын: Сергеенков Марк Эдуардович

Отец ребёнка: Сергеенков Эдуард

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
27.03.2012

Дочь: Сергеенкова Арина Эдуардовна

Отец ребёнка: Сергеенков Эдуард

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close