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Панкратова Маланья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1924 г.р.
1926 г.р.
1934 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Муравьева Елизавета Ефимовна

Отец ребёнка: Панкратов Ефим

Россия
Рождение ребёнка
1926

Сын: Панкратов Василий Ефимович

Отец ребёнка: Панкратов Ефим

Рождение ребёнка
07.06.1934

Дочь: Ларина Павлина Ефимовна

Отец ребёнка: Панкратов Ефим

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панкратов Ефим

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панкратов Ефим

Смерть
Неизвестно
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