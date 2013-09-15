Панкратова Маланья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Муравьева Елизавета Ефимовна
Отец ребёнка: Панкратов Ефим
Россия
Рождение ребёнка
1926
Сын: Панкратов Василий Ефимович
Отец ребёнка: Панкратов Ефим
Рождение ребёнка
07.06.1934
Дочь: Ларина Павлина Ефимовна
Отец ребёнка: Панкратов Ефим
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панкратов Ефим
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панкратов Ефим
Смерть
Неизвестно