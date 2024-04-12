Стерликова Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Владова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Стерликов Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стерликов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Стерликов Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стерликова Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Стерликов Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно