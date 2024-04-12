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Стерликова Мария Андреевна

Место рождения

Волчья Александровка, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Колтунов Андрей Давидович

Мать: Колтунова Марфа Митрофановна

Волчья Александровка, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1952

Дочь: Владова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Стерликов Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стерликов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Стерликов Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стерликова Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Стерликов Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стерликов Василий Петрович

Смерть
Неизвестно
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